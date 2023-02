En la música hay dos sonidos concretos: los graves y los agudos, y esas diferencias armaron dos bandos en esta serie musical que se estrena este 22 de febrero por Disney+ “El club de los graves”.

La historia sigue al profesor de música Amaranto Molina, quien usa métodos disruptivos en su forma de enseñar y que llega a una tradicional escuela secundaria. Ese maestro es Carlos Vives, quien regresa a la actuación después de 30 años con este proyecto que trae muchas más sorpresas.

El antagonista de la historia es Julián Arango en el papel de Eduardo Kramer, el director del colegio: es clasista, manager de grupos estrella y ganador de discos de oro. A Julián le tocó cantar y bailar para este papel, algo que como asegura, “no había hecho antes”.

Los agudos van con el director Kramer y los graves (como sinónimo de malísimos) con el nuevo profesor. Ahí comienza una historia en la que el maestro Molina y sus alumnos se embarcan en un viaje musical transformador.

La música, un gran componente

Esta serie traerá canciones originales compuestas por Vives y la producción, con un fuerte componente musical, presenta un talentoso elenco joven entre los que se destacan Elena Vives, hija de la estrella samaria. “Fue una experiencia muy novedosa para mi porque yo nunca había visto a mi papá en el ámbito profesional (en la actuación), pero al mismo tiempo me ayudó muchísimo, es supercreativo, espontáneo, siempre le añadía el toque Carlos Vives a la escenas, muy puntual, disciplinado, me hizo crecer mucho como persona estar con él en otro espacio que no fuera la casa”.

Con ella integran el elenco Kevin Bury, Breiner Gamboa, María Fernanda Marín, Catalina Polo, Juan Diego Panadero, Gregorio Umaña, Manuela Duque, Salomé Camargo, Juan Camilo González y Juan Manuel Lenis y a la mayoría le tocó cantar, bailar y mostrar todo su talento en esta producción colombiana.

Y como no todo puede ser música y felicidad, la historia tiene también un componente misterioso: el pasado que oculta el profesor Molina. Esto contaron Carlos Vives y Julián Arango sobre El club de los graves que se estrena este 22 de febrero por Disney+.

Julián Arango, el malvado

¿Qué tal la experiencia en esta serie?

“Grandísima, me tocó cantar y bailar y hacer una cantidad de cosas que no son mi fuerte, pero además ver todo este talento fue increíble. Primero Carlos Vives, un hombre fuera de serie, ver uno a su ídolo y reafirmar por qué lo es fue increíble. Carlos es esa persona que nos enseñó sin hablar tanto, semejante artista que es, verlo uno tranquilo en las grabaciones, sin pretensiones, ahí, fresco relajado, una enseñanza muy grande y ver el talento que hay y que viene floreciendo en este país también fue una gran experiencia, para mi era un reto salir con algo (risas)”.

Pero le fue bien, todo el elenco lo quiere y tiene solo palabras de admiración hacia usted...

“A uno le saca lo mejor de uno la gente que es chévere, ellos me recibieron y me acogieron como uno más del grupo, entonces fue muy buena la energía que recibí de todos, siempre con buena actitud, con ganas de aprender, esa sed que tienen ellos fue buenísima. Lo mismo con Juan Manuel Lenis, no tuvimos que hablar mucho para lograr la conexión de los personajes, la pasamos muy bien”.