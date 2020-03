Despedir a un personaje de Élite

Fueron solo seis segundos del tráiler los que revelaron que algo serio pasaría con Polo en la tercera temporada de Élite: es una fiesta y se ve un hombre caer de un piso alto, se escuchan gritos y ahí un fondo negro que genera suspenso. Polo, interpretado por el actor español Álvaro Rico Ladera, yace en el piso, está ensangrentado y hay vidrios rotos a su alrededor, ¿un spoiler?

“Ya no lo es, porque lo reveló Netflix –cuenta el actor de 23 años–. La muerte de Polo es un hecho en esta tercera temporada”. La serie española ya tiene sus ocho nuevos capítulos disponibles en la plataforma de streaming.

A Rico, que comenzó a estudiar actuación desde los 18 años, Élite le dio más reconocimiento e impulsó su carrera, y ahora que se acerca el final reflexiona sobre su personaje y lo que generará en los televidentes y seguidores. De eso y su futuro habló con EL COLOMBIANO.

¿Qué tanto ha cambiado su vida desde Élite?

“La popularidad no avisa y llega de repente como le ha pasado a Élite y a mis compañeros. Personalmente intento que mi vida más íntima y privada, con mi gente, con mi familia, con los míos, no cambie mucho. Durante este año y medio he intentado conjugar los dos ámbitos, esa vida más pública y el estar expuesto a que te reconozcan cuando vas caminando por la calle, es una cuestión de manejarlo cada uno y llevarlo de la mejor manera”.

Hace parte de este tipo de carrera...

“Claro, y puedes imaginar que hay cosas más negativas en todo esto de la popularidad, pero intento quedarme con lo bueno. Tener un pico de éxito tan grande lo que te muestra es que tu trabajo ha llegado a muchos hogares y que lo admiran, recibo mensajes muy bonitos sobre mi trabajo y me quedo con eso”.

Cuando comenzó Élite, ¿imaginó ese pico de popularidad del que habla?

“No. Cuando hago un proyecto, y estoy rodando, en ningún momento me pongo a pensar qué audiencia pueda tener, me concentro mucho en el rodaje. En ningún momento pensé que Élite se podía convertir en un fenómeno global. Sabíamos que teníamos los ingredientes para que la serie pudiera convertirse en lo que es hoy y también de la mano de Netflix que hace posible que puedas llegar a cientos de lugares. Pero bueno, hasta que no ocurre, socialmente no eres consciente del éxito”.

En Élite ningún personaje es blanco o negro, considera que Polo es un villano o entra en esa franja de grises...

“Zona de grises tiene absolutamente (risas). Creo que eso es lo bonito de los personajes. Como bien dices ninguno es blanco o negro, ni ningún ser humano, casi nadie es así, si no de muchas gamas de grises y Polo es el que más. Cuando afirman que es un asesino, hay otros que no lo ven así, es un debate de amor odio al personaje que es lo que más me gusta. Ese debate que está en la calle sobre Polo, si lo abrazo o lo asesino es lo que a mí desde casa más me gusta contemplar”.

Y está el fin de Polo en esta tercera temporada...

“Es un fin para el personaje y un fin de etapa para Élite, casi como cerrar el ciclo desde la primera. Las cartas están boca arriba y Polo se tiene que enfrentar a esa jungla que es Las Encinas, y como instinto casi primario del ser humano, está la supervivencia, sabemos que todos están contra él y van a ir por él, como es lógico. Aparecerá su doble intención, a través del arrepentimiento y del terror. Eso es lo bonito de esta temporada, cómo va a abrazar a personajes como Cayetana y a otros y causará mucho revuelo en los fanáticos. Está ese oxígeno e ilusión de creer que puede recuperar su vida y reparar el daño que ha hecho pero luego seguramente va a entender que es muy complicado y que quizá no lo consiga. Cuando estás casi en la nube de que Polo lo puede arreglar y que todo el mundo le va a tender una mano, dices: ‘No mierda, pero si es que va morir, ¿por qué está ocurriendo esto?’. Es algo fantástico”.

Élite se mueve entre el thriller y el tema juvenil. Considera que une lo mejor de cada mundo, o uno más que otro...

“La serie es como un gran contenedor en el que se hablan de muchas cosas. Se cuenta la historia de ficción de estos jóvenes, con sus problemas, amores, desamores, descubrimientos, con sus no tan buenas decisiones y arropados (que es lo que a mi me gustó y cautivó desde el inicio), por un thriller, que hacía más atractivo los hechos de estos personajes que en todo el tiempo se han ido a los extremos. Creo que tiene de ambos, del thriller y todas sus características y la mirada a lo que pasa hoy en día con los jóvenes”.

El año pasado contó la historia de Polo cantando, ¿es una faceta a explorar?

“A todo el mundo le ha sorprendido. La música ha sido siempre parte de mi vida y con mi familia que se mueve mucho en torno a ella. Desde muy niño recibí clases de guitarra, en mi ciudad, entonces el canto siempre ha sido algo muy personal. Cuando Netflix supo esta faceta jugamos un poco y creo que nos ha salido muy bien. Siempre digo que centro mi carrera profesional como actor, la música es más un complemento para mi enriquecimiento personal, pero he encontrado en la actuación algo a lo que me dedico, lo que soy y lo que quiero”.



¿Cuáles son sus planes?

“Después de rodar la tercera parte de Elite, terminé otra serie de aventuras que se verá en Amazon Prime. De España para el mundo y con compañeros y amigos como Jaime Llorente, que lo conocéis por Élite y La Casa de Papel, Carlos Bardem y muchos grandes profesionales de España. Estoy bien contento con ese proyecto que no sé cuando verá la luz. Entre mis planes me encantaría poder trabajar en América latina, hay proyectos bien interesantes que me apetecen hacer y conocer la producción y la industria de allí”.