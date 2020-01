Ahora es a la inversa: primero ve la serie, luego lee el libro

De Juego de Tronos salieron recientemente dos textos para seguidores. El primero es el de su diseñadora de vestuario Michele Clapton, quien junto a Gina McIntyre presentaron Game of Thrones: The Costumes, the official book from Season 1 to Season 8. En este se detalla el vestuario completo de los personajes con fotografías a gran escala, los bocetos y la explicación de los trajes.

El segundo es el de la fotógrafa oficial de la serie Helen Sloan, quien recopiló en The Photography of Game of Thrones, the official photo book of Season 1 to Season 8, 850 fotografías con detalles, anécdotas y momentos no vistos.