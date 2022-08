“En mi top 3 pondría a El Rey en el primer lugar, Volver Volver, en el segundo y No me sé rajar , en el tercer puesto. Don Vicente tenía un manejo vocal increíble, en el que de repente explotaba su voz y luego la contenía, todas sus canciones tienen una grado grande de complejidad para interpretarlas”.

“No tuve la oportunidad, cuando comenzamos el proyecto él ya estaba delicado de salud y fue algo frustrante de alguna forma, porque me hubiera encantado conocerlo en persona, sin embargo, lo conocí por su música, por ponerme en sus zapatos, por contar su historia, por sentir sus dolores, alegrías y tristezas. Lo conocí de una manera más íntima”.

“Todo el mundo lo conoció, sabía cómo se movía, cómo hablaba, cómo cantaba y de alguna forma construir todo eso es complejo, empezando porque somos cuatro vicentes en la serie, fue un proceso muy arduo, de mucha dedicación, no sé si fue difícil, pero sí muy retador y satisfactorio”.

¿Usted interpreta las canciones?

“El cien por ciento de las canciones que salen al aire con mi cara las interpreto yo, comencé mi carrera haciendo teatro musical, que fue la primera puerta que toqué en este mundo, además soy melómano, mi hermano es músico, es pianista, así que la música siempre ha estado cerca, si bien no me consideraba un cantante profesional tuve esta oportunidad”.

¿Le gustaría seguir su carrera en la música?

“Puede ser, en realidad me interesa más la actuación, ese es mi objetivo, pero la música siempre ha estado en mi vida, más allá de querer lanzar un disco o seguir cantando, que es una probabilidad, la música me acompaña todo el tiempo. Soy melómano, me gusta la música buena, más allá de los géneros. Disfruto del jazz, la cumbia, la salsa y el hip hop”.

¿Qué sensaciones le dejó el primer capítulo al aire?

“Me sentí muy nervioso, tenía muchas expectativas, no había visto nada y cuando vi el trabajo me emocioné mucho, me puse muy contento de ver materializado el esfuerzo de tantas personas, fueron miles de talentos vinculadas al proyecto”.