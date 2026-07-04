Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados: la boda de las superestrellas reunió a figuras de Hollywood y la NFL

Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia a la que asistieron cerca de mil invitados y cuya realización fue confirmada por la representante de la cantante, Tree Paine, a The New York Times y otros medios estadounidenses. El enlace, celebrado en uno de los recintos más conocidos de la ciudad, fue oficiado por el actor Adam Sandler y se desarrolló en medio de un amplio dispositivo de seguridad, coincidiendo con las celebraciones del 4 de julio y el 250 aniversario de Estados Unidos.

La representante precisó que la pareja no tuvo damas de honor ni padrinos. En su lugar, Austin Swift, hermano de la cantante, fue el “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de los Kansas City Chiefs, actuó como “mejor hombre”. Los dos vistieron diseños de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson. Además, Swift llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier. Al finalizar la ceremonia, una de las pantallas del Madison Square Garden mostró el mensaje “JusT&T Married”, mientras seguidores permanecían en los alrededores del recinto.

Los novios vistieron diseños de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson. FOTO: Tomado de Instagram: Taylor Swift

Preparativos, seguridad y desarrollo de la celebración

Aunque la pareja no había anunciado públicamente la fecha de la boda, durante los días previos comenzaron a conocerse detalles de la organización. El movimiento de equipos de producción, decoración y la llegada de invitados permitió anticipar la realización del evento. De acuerdo con publicaciones de medios estadounidenses, la pareja obtuvo permisos para restringir el tránsito en calles cercanas entre el 2 y el 4 de julio e instalar estructuras temporales en el exterior del estadio. También fueron vistos camiones descargando elementos identificados con los nombres “Garden Party” y “Mirror Ball”. Las puertas del recinto se abrieron horas antes de la ceremonia para recibir a los asistentes, quienes participaron primero en un cóctel y posteriormente en la celebración principal, instalada sobre la pista del estadio. Un memorando interno de la Policía de Nueva York, difundido por medios locales, indicó que la recepción estaba prevista hasta la madrugada. Las autoridades desplegaron un operativo para controlar los accesos y el tránsito en los alrededores del Madison Square Garden, donde cientos de seguidores permanecieron con la expectativa de observar la llegada de los invitados. Antes del enlace también se realizó una cena de ensayo en el Infosys Theater, ubicado dentro del complejo del Madison Square Garden, con la asistencia de familiares y amigos cercanos.

El enlace se celebró con medidas de seguridad y coincidió con el Día de la Independencia en EE. UU. FOTO: AFP

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Invitados, privacidad y código de vestimenta

Entre los asistentes fueron mencionados por distintos medios Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Selena Gomez, Hugh Grant, Karlie Kloss, Lena Dunham, Jason Sudeikis, Jimmy Fallon, Tommy Hilfiger, Gigi Hadid, Bella Hadid, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Jack Antonoff y diversas figuras vinculadas a la NFL. También se esperaba una presentación de Stevie Nicks, colaboradora y amiga de Swift. Según TMZ, quienes ingresaron al evento firmaron previamente acuerdos electrónicos de confidencialidad y entregaron sus teléfonos móviles, medida que también se aplicó al personal y proveedores para limitar la difusión de imágenes del interior de la celebración. El evento se desarrolló bajo un código de vestimenta de etiqueta. Las mujeres debían vestir traje largo y los hombres esmoquin con pajarita negra.

Los novios vistieron diseños de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson. FOTO: Tomado de Instagram: Taylor Swift

Una relación que culminó con el matrimonio