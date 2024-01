“Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo Vergara, refiriéndose a su único hijo Manolo González-Ripoll de 32 años.

“Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, detalló la barranquillera de 51 años, recordando la diferencia de edad con su exesposo de 47 años.

“Los colombianos vivimos tantas cosas terribles que siempre sabemos ver el lado alegre de la vida porque si no, no podríamos vivir”, dijo Vergara, añadiendo que en este momento se encuentra feliz. “Cuando me vaya, me lo voy a llevar todo puesto. El sufrimiento no hay que buscarlo, va a venir solo”.

Además, habló abiertamente sobre cómo experimentó el escrutinio mediático cuando se anunció la noticia de su separación en julio de 2023 por “diferencias irreconciliables”.