Shaira lanza una indirecta tras el estreno de nuevo álbum de Karol G, ¿cuál fue su reclamo?

“Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie después de ‘La reina del Tex Mex’ había querido grabar ese estilo acá en Colombia, hasta que yo me atreví y luego zassss, les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado, qué triste” , expresó Shaira, mediante historias en su cuenta de Instagram.

Se trata de la canción “ Mi ex tenía razón” , una de las canciones más populares del nuevo álbum de la Bichota, pues los seguidores identificaron que se trata una indirecta dirigida a su expareja, el cantante puertorriqueño Anuel AA, e incluso algunos sospechan de ciertas referencias a su nueva pareja, el también cantante Feid.

Shaira, quien es recordada por su paso por el reality Factor XS, expresó su molestia, al parecer por la nueva canción. “El cuento del que pega primero pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”, señaló la cantante.

La artista antioqueña ha hecho historia con su nueva producción musical, puesto que es el primer disco en español de una artista femenina en encabezar la lista Billboard 200 y fue el disco más reproducido en Spotify a las 24 horas de su estreno. Además, este lunes, la paisa cautivó en la portada de la prestigiosa revista Rolling Stone