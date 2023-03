Alcaldía de Cali puso restricciones de funcionamiento a la heladería erótica que causó revuelo en redes sociales

También quedaron prohibidos los contactos físicos entre quienes atienden y sus clientes, por ejemplo, los golpes y las cachetadas. Además de que se deberá señalizar y controlar el comportamiento de las personas que visiten el lugar.

La visita fue anunciada por el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, quien considera que la misma fue necesaria, con el fin de no sobrepasar los límites del respeto por la ciudadanía.

“Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, dijo el secretario de Seguridad.

El funcionario agregó que el establecimiento se ha ido convirtiendo en una vitrina de cristal, la que expone a los niños y niñas a actos obscenos y que son considerados contenido para adultos.

“Envío un mensaje a los empresarios y la ciudadanía para que tenga en cuenta que hay lugares, horarios y formas de ejercer una actividad con un contenido sexual, sin que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, concluyó.