Sara Corrales disfruta en México del mejor momento de su vida

“Soy una mujer que le ha metido mucha cabeza al tema de las inversiones, la actuación es mi pasión, pero no quiero que sea mi necesidad, por eso he sido muy disciplinada en las inversiones que me ha generado la actuación en tantos años de carrera, incursioné en el mundo de la gastronomía, tengo tres restaurantes en Medellín y me ha ido muy bien, tengo una huerta agroecológica que me provee todos los alimentos para los restaurantes, también vendo membresías para los que quieran recibir los alimentos libres de químicos en casa, además ofrecemos experiencias para pasar un día entero en el campo y reconectar con la tierra, quiero vender salud, bienestar, conciencia ambiental y así son mis empresas.

“México me ha brindado muchas posibilidades, no solamente laborales, sino de expansión, han sido los años de mayor conexión espiritual e interior, y de más madurez. Es un país que energéticamente te brinda este despertar, al que le debo mucho, acá mi carrera se internacionalizó y eso tiene un valor infinito, porque eso era lo que buscaba cuando llegué, me siento muy dichosa de cumplir mis objetivos, de hacer una carrera en un país tan exigente en lo actoral, la cuna de las telenovelas. Es un país con el que siempre estaré agradecida”.

“Mientras estoy grabando es imposible adelantar otro proyecto actoral, grabo todos los días, por ende no tengo tiempo para nada, pero sí para mis empresas, entre escena y escena estoy pendiente de mis restaurantes, de mi huerta agroecológica, que todo esté perfecto, que mis apartamentos están bien y especialmente que ni familia esté bien. Me gusta esa adrenalina de sentirme muy activa”.

“Disfruto mucho hacer personajes de carácter fuerte, porque eso de la da mucha sazón a mi trabajo, me encanta interpretar mujeres audaces, que viven la vida al 100, cada uno de mis personajes tienen un tinte completamente diferente, y me gusta explorar este tipo de personalidades, sin importar las características del personaje siempre es un reto, porque es meterse en la piel de otra persona”.

¿Después de la experiencia en Master Chef en 2021 volvió a cocinar, tiene alguna especialidad?

“Después de la experiencia de Master Chef no volví a cocinar en casa, porque honestamente no tengo tiempo, todo el tiempo estoy trabajando, pero lo disfruto de otra manera, conectada con mi restaurante, siempre pendiente de los menú, acompañando a los chef y eso me mantiene conectada con la cocina”.

¿Cómo hace para mantener los pies en la tierra y que los rumores y lo que se escribe en redes sociales no la afecten emocionalmente?

“Eso viene desde la infancia, de la crianza que me dieron en la casa, mi mamá siempre me habló de la sencillez, desde chiquita soy modelo y desde entonces me recalcó eso con su propio ejemplo, a partir del respeto.

Sobre los comentarios en redes sociales o en la prensa debo confesar que a mí me tratan muy bien, es impactante ver como me llegan mensajes que me llenan el alma, para mí es una terapia sentarme cada día a leer cada uno de esos comentarios, los leo a todos, son un termómetro perfecto, es maravilloso sentir el amor y respeto, eso me inspira”.

¿Desde muy joven siempre ha estado conectada con la vida sana y el deporte, cómo comenzó esa disciplina y actualmente cómo son esas rutinas?

“Siempre he sido muy deportista desde el colegio, nunca he visto entrenar como una sacrificio, sino como un placer, como un momento de relajación, de desconexión, entonces lo disfruto mucho.

Siempre le saco tiempo al ejercicio por sentirme enérgica, viva, saludable, sé lo que el deporte me brinda.

He tenido mis épocas de ciclismo de montaña, de patinaje, de maratones, de yoga, pero lo que prevalece es el gimnasio, que comencé desde los 13 años. La meditación me invita a vivir todos los días en el presente”.

¿Metas para este 2023?

“Quiero abrir varios restaurantes más, necesito un descanso prolongado, tengo planeados varios viajes y retiros espirituales, para mi la expansión espiritual, cada vez le doy más peso al interior”.