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El amor es así: ¿por qué especulan que Rosalía lleva un diente de Loli Bahía en un collar?

En septiembre, las dos fueron fotografiadas besándose en las gradas del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York.

  • La cantante española Rosalía y la modelo francesa Loli Bahía. Fotos: Getty.
    La cantante española Rosalía y la modelo francesa Loli Bahía. Fotos: Getty.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las redes sociales son los escenarios predilectos para la especulación. Por estos días, la cantante española Rosalía es la protagonista de una ola de rumores, que bien puede ser de naturaleza romántica o extravagante. Se dice que hay varias fotografías recientes de ella en Nueva York, luciendo un collar cuyo colgante tiene una forma similar a la de una muela. No pocos internautas dicen que la joya tiene que ver con Loli Bahía, la modelo francesa con la que se la vincula sentimentalmente, y recordaron que Bahía publicó hace unos meses imágenes de las muelas del juicio que le habían extraído.

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La posibilidad de que Rosalía lleve uno de esos dientes ha generado comentarios entre sus seguidores. Sin embargo, por ahora no hay confirmación de que la joya tenga relación con Bahía. Ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre el accesorio.

Las especulaciones se suman a las versiones sobre la relación entre ambas, que han sido vistas juntas en distintas ciudades durante 2026. Entre los episodios que más llamaron la atención están un viaje a Río de Janeiro para recibir el año y varios paseos por París.

En septiembre, las dos fueron fotografiadas besándose en las gradas del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York. Semanas después, volvieron a aparecer juntas en actitud cariñosa en la capital francesa. Aunque estas imágenes han alimentado las versiones sobre un romance, ninguna ha confirmado públicamente una relación sentimental.

¿Quién es Loli Bahía?

Loli Bahía nació en Lyon, Francia, en 2002. Debutó en una pasarela de Louis Vuitton en 2020 y desde entonces ha trabajado con casas de moda como Chanel, Saint Laurent y Prada. También es embajadora de YSL Beauty.

Además de su trayectoria en la industria de la moda, ha incursionado en el cine. Participó en Jeanne du Barry, película que inauguró el Festival de Cannes en 2023. Bahía tiene intereses en la música y la literatura. Durante su infancia estudió en un conservatorio de Lyon, donde tuvo acercamientos al jazz y aprendió a tocar la batería y el trombón. También ha compartido en sus redes sociales referencias a sus lecturas y autores favoritos.

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Mientras las imágenes de sus encuentros continúan alimentando las especulaciones sobre su relación, el origen del colgante de Rosalía sigue sin esclarecerse. Por ahora, la supuesta muela de Bahía es una teoría que circula entre los seguidores de ambas artistas. Un motivo para la especulación.

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