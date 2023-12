“Me parece tan ridículo la forma en que dice la gente... mi papá ha sido un tipo, que si yo he sembrado y yo no tengo problemas económicos, una persona que tiene 40 años dedicándose a esto no los tiene”, aseveró el joven.

Los rumores comenzaron en mayo del presente año cuando unos supuestos empleados del restaurante de Montaner en Miami, le informaron al medio de entretenimiento ‘Chisme no like’ que tenían más de seis meses sin pago.

Montaner y la promesa que le cumplió a su papá y a su abuelo con su nuevo disco

El cantante no se ha pronunciado ante el señalamiento; sin embargo, Montaner anunció en el último concierto que dio en Costa Rica que no ofrecería más shows por un tiempo indefinido porque le gustaría disfrutar de sus nietos y su familia.

“Ha llegado un momento en mi vida que jamás pensé. Hace más de 30 años que no he parado ni un momento y creo que ya es hora de que me ponga a hacer otras cosas. Voy a ver a mis nietos crecer y no perderme de nada de lo que pase con ellos, sembrar flores y otras cosillas. No sé cuándo volveré a los escenarios”, dijo el cantante y compositor.