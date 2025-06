¿Quién es Lauren Sánchez? La prometida de Jeff Bezos con quien se casará en Venecia este fin de semana

Y el segundo, en abril, cuando hizo parte de un vuelo espacial de solo mujeres a bordo del cohete NS-31 de Blue Origin, compañía de Bezos. Pero antes de tener el reconocimiento que tiene por ser la pareja del dueño de Amazon, Lauren Sanchez, de 55 años, ya había forjado su propia marca personal por cuenta de su trabajo en la televisión.

Según la cadena CNN, Sánchez, nacida en Albuquerque, Nuevo México, el 19 de diciembre de 1969 y criada en California, estudió en El Camino College y luego en la Universidad del Sur de California. En ese entonces era conocida como Wendy Sánchez, según la página web de la institución. Su carrera en televisión inició en KTVK-TV, en Phoenix, Arizona, y luego dio el salto al programa de entretenimiento informativo Extra.

Tiempo después dio el gran salto copresentando Good Day LA en Fox 11 Los Ángeles y presentado en solitario el concurso de baile So You Think You Can Dance. Paralelo a su carrera se convirtió en madre de tres hijos: Nikko, con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez; y Evan y Ella, fruto de su matrimonio con Patrick Whitesell, un ejecutivo del entretenimiento. Siga leyendo: La llamada con la que Trump, “furioso”, frenó intención de Jeff Bezos de divulgar impacto de aranceles en precios de Amazon A los 40 años, cuando muchos creen que ya se es muy viejo para lograrlo, Sánchez se convirtió en piloto de helicóptero con licencia, una de sus pasiones hereda de su parte, quien era instructor de vuelo. Siguiendo ese gusto en 2016, fundó Black Ops Aviation, la primera productora de cine aéreo propiedad de una mujer. Según The Hollywood Reporter, la compañía colaboró como consultora en la película Dunkerque, de Christopher Nolan.

“Tenía un trabajo, tenía una carrera, y luego encontré una vocación”, le dijo al medio. “Me encantaba el entretenimiento y me encantaba filmar, así que logré combinarlo todo. Este campo está dominado por hombres, pero no hay nada físico en pilotar un helicóptero. No hay ninguna razón para que las mujeres no puedan hacerlo”, agregó. En 2018, cuando aún estaba casada con Patrick Whitesell, comenzó a salir en secreto con Jeff Bezos, quien también estaba casado en ese entonces con MacKenzie Scott, la mujer con la que cofundó Amazon en un garaje alquilado en 1992.

Hicieron pública su relación un año después, en 2019, tras un escándalo por la filtración de unos chats entre ambos. Sánchez reveló más tarde que su hermano vendió el contenido del teléfono al National Enquirer por 200.000 dólares. Desde entonces acompaña a Bezos –quien es muy discreto con su vida privada– constantemente a eventos de sus compañías o de entretenimiento en los que suelen codearse con celebridades.

Actualmente se desempeña como vicepresidenta del Bezos Earth Fund, dedicada a temas de cambio climático y protección de la naturaleza, así como a la educación en la primera infancia y otros programas sociales. Tras cuatro años de relación con Bezos, en mayo de 2023 la pareja se comprometió.