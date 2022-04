Una comedia sobre primates y actores llega a las plataformas

Jaime Horacio Arango Duque

Christian Tappan, Juan Pablo Urrego y Diego Cadavid suman, entre los tres, 15 producciones de mafiosos y narcotráfico. Han personificado, entre otros, al primo de Pablo Escobar, a Popeye y a uno de los fundadores del cartel del Norte del Valle, roles e historias de los que quieren tomar distancia y apostarles a otros géneros narrativos. Primate es una idea original de Tappan que recoge varias anécdotas de su vida en una comedia cruda, que relata la vida de un actor que pasa por una crisis creativa y familiar, que encuentra en un amigo no solo un hogar para vivir, sino apoyo en un momento complejo. En el reparto figuran Natasha Klauss, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Catalina Polo, Laura y Katherine Porto

Christian Tappan es el de la idea original de Primate. FOTO Cortesía Prime Video

Christian Tappan es William Publicidad ¿Qué tanta ficción tiene esta historia? “No es una biografía, tampoco es una denuncia de nada, sino que son anécdotas que las agarró un escritor y les dio líneas dramáticas para contar la historia con personajes de ficción. Son momentos que sí he vivido y situaciones que les pasan a seres humanos normales, esa es la dosis que tiene de realidad. Al igual que William, el personaje central, yo sufro diabetes tipo dos y tuve una hernia discal que no me dejaba mover”. ¿Qué tan complejo es contar este tipo de historias? Publicidad “El gran problema en la televisión colombiana es que nunca habíamos podido tener grandes rótulos y llegó un momento en que el rótulo fue el narcotráfico y luego la comedia, y en esa medida deberíamos buscar que pase lo mismo con el terror, suspenso, thriller, acción o ciencia ficción. En esa búsqueda entra Primate como una comedia de situación, narrada desde la tranquilidad y la verdad en los personajes”. ¿Por qué Primates? Publicidad “Habían tres o cuatro títulos sobre la mesa y empezamos a hablar de lo básico, lo primario, y lo primates que somos. Fue la mejor forma de describirnos”.

Diego Cadavid interpreta a un gay reservado y recatado. FOTO Cortesía Prime Video

Diego Cadavid es Andrés ¿Cómo llegó a la historia? Publicidad “Ya me había leído el guion y me pareció una locura. Sabía que venía de las manos de Christian (Tappan), que lo conozco hace rato, y me llamó mucho la atención el hecho de que él quisiera abrir la puerta con estos temas que uno no suele contar. Fue maravilloso desde el principio, desde que lo leí, y después de encontrar los personajes me enamoré perdidamente. Venía de un rol antagónico en Café, que todo el mundo odió, y aparece este dulce, que se llama Andrés, el mejor amigo del personaje Christian. Es un gay de clóset, muy recatado. Siempre construyo mis personajes basándome en animales y en este el origen fue un pingüino, porque es un tipo recatado, callado y tímido, que va soltando su parte gay”. ¿Qué tanta libertad tuvo con el personaje? “Teníamos un guion demasiado bien escrito, muy cuidado, muy armado. Fue maravilloso, no hubo necesidad de cambiar cosas, siempre tratamos de estar medidos, de no pasar a clichés, de cuidarnos y respetar mucho el guion. En los ensayos pudimos cambiar cosas, adaptarlas a cada personaje con la libertad de tener al guionista al frente”.

Es la primera vez que el paisa Juan Pablo Urrego interpreta a un gay. FOTO Cortesía