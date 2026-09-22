Silvestre Dangond acabó con el misterio y reveló el motivo de su drástico cambio de look

El cantante vallenato Silvestre Dangond ha revelado finalmente los motivos detrás de su drástica transformación física tras aparecer completamente rapado. La aparición con ese look se dio inicialmente hace un mes en el Concierto de la Feria de las Flores en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En aquella ocasión donde el artista vallenato compartió tarima con figuras como Aria Vega, Carín León, Felipe Peláez, Grupo Niche y Luis Alfonso. Su imagen generó un impacto inmediato entre los asistentes y provocó debates en las redes sociales.

Mientras algunos fanáticos elogiaron su estilo, calificándolo de “irreverente” o comparándolo humorísticamente con celebridades como Pitbull, otros expresaron su preferencia por su cabello largo o mostraron sorpresa ante el cambio.

La falta de explicación sobre su imagen alimentó durante semanas diversas teorías en las plataformas digitales, incluyendo la especulación de que el artista se había afeitado en solidaridad con una persona cercana que enfrentaba una enfermedad grave como el cáncer.

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Sin embargo, el intérprete descartó rotundamente estos rumores y aclaró que su decisión respondió a un profundo proceso interno de introspección y autoafirmación.

En una entrevista concedida al periodista Jordi Martin para el programa El gordo y la flaca, Silvestre Dangond explicó el verdadero sentido de su nuevo aspecto. “Hay momentos en que es importante reconocerse nuevamente, porque te estás viendo al espejo y estás viendo el mismo personaje; y es importante replantear para que todo tenga coherencia: lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas”, destacó.