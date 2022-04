En las imágenes quedó registrado el momento en el que Ossa guarda una proteína en uno de los cajones de la cocina.

“No tomé las decisiones adecuadas en el momento en que tenía que hacerlo, me dejé llevar, me dejé tentar, al ver que no habían sacado ciertos implementos de la casa pensé que era una oportunidad, no lo pensé con claridad”, dijo Ossa, tras conocer que debía abandonar el programa.

De acuerdo con la presentadora Andrea Serna, esta es la segunda vez, en 18 años de historia del programa, que ocurre la expulsión de un participante.

Hay que recordar que en 2015 durante la duodécima temporada del reality show, India, la reencarnación, Alejandro Herrera (también antioqueño) fue expulsado por agredir a George Monti.