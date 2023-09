Ahora bien, en muchas ciudades los artistas tienen sus días clásicos sin que sea festivo y esa puede ser otra opción.

Por ejemplo el 25 de junio es el Día Global de The Beatles, aunque también el 10 de julio se celebra el día de esta banda en Liverpool (Inglaterra) y Hamburgo (Alemania); el 24 de abril en Boston, Estados Unidos, de donde son originarios, celebran el Día de los New Kids on the Block; el 11 de julio, en Nueva Jersey, también en Estados Unidos, se festeja el Día de Michael Jackson; el 25 de febrero es el Día de Elvis Presley en Tennessee y el 20 de enero es el Día de David Bowie en Nueva York.