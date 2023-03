Ahí les quedo: quién está detrás de los conciertos de RBD y el actor que sí hará de Rigo

Mor y los teloneros de RBD qué...?

Una vez confirmadas las cuatro fechas de RBD en el Atanasio Girardot en noviembre, los empresarios ya comenzaron a trabajar en los nombres de los artistas que acompañarán a los mexicanos en tarima.

El primer nombre que salió a la luz es el de Ferxxo, el reguetonero paisa que el año pasado llenó en tres fechas consecutivas La Macarena. ¡Listo, mor!

Juan Pablo Urrego sí se montará en la cicla

Después de varios meses de negociación y la negativa inicial de Juan Pablo Urrego para interpretar a Rigoberto Urán en la serie que prepara RCN, al final el actor aceptó. Inicialmente había rechado la oferta por temas de tiempos, ya que estaba comprometido con otros proyectos. Ya en el canal había hecho pruebas y tenían el protagonista.

Para el sí definitivo de Urrego influyeron desde Prime Video, que casi que exigieron que Juan Pablo fuera protagonista, para poder ser socios del proyecto.

La nueva canción de don Juan

Maluma, que este año dejó de lado el remoquete de Juancho Papi y lo cambió por el Don Juan, prepara para la otra semana el lanzamiento de una nueva canción, que encaja en lo que el cantante quiere proyectar en este momento de su carrera: una persona más madura, todo un don Juan.

La presentación del sencillo La Reina, será en el Museo de Arte Moderno de Medellín Mamm), en plena celebración del Día de la Mujer.

¿Quién trae a RBD?

Detrás de la negociación para traer a Colombia a la agrupación RBD estuvo el nombre de J Balvin, una de las cabezas visibles de Vibras Lab, empresa socia de los shows en Medellín.

Ya Vibras Lab había estado en Medellín detrás de los espectáculos de Daddy Yankee y Bad Bunny en el estadio. La empresa además de manejar artistas como Jiggy Drama o Manuel Medrano, entre otros, es productor de conciertos.

2023 sin La Voz en pantalla

La Voz, en sus diferentes formatos Kids, Senior y Colombia, uno de los concursos más exitosos de Caracol, que se emitió por primera vez en 2012, este año no estará al aire. El canal se la jugará con Desafío The Box y Yo me llamo para el resto del año.