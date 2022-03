¿Cómo no perder la sorpresa cada año con Master Chef?

“Es una familia espectacular, de verdad que llevamos mucho tiempo grabando y es delicioso. Esta es mi familia Master Chef, que no solo integramos nosotros cuatro, sino que hay una gran cantidad de gente, están los de producción, nuestros directores de contenido, de arte y del programa. Es un equipo de gente muy bonita, que a veces veo más que a mis hijos”.

¿Cómo va el posicionamiento internacional de la cocina colombiana?

“Está en proceso. No te voy a decir que la cocina colombiana ya es internacional y punto, pero sin duda cada vez tiene más reconocimiento, cada vez tiene más productos que mostrarle al mundo y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Lo que pasa es que en Colombia no hay producto que identifique a todo el país; son muy distintos dependiendo de la región, tal vez el que más une es la empanada. Mejor dicho, no tenemos algo tan contundente como puede ser el taco para los mexicanos”.

La pelea por el rating

Los niveles de audiencia par Master Chef Celebrity no han sido los mejores desde su estreno el pasado 21 de abril. Pocas veces a podido pasar de los 8 puntos de rating, mientras su enfrentado Yo me llamo supera los 14 puntos (De acuerdo con Ibope Colombia cada punto de rating son 280.000 televidentes).

Este lunes termina Yo me llamo y en su remplazo llega Desafío The Box, programa que suma 18 años al aire y que casi siempre es número en el top de los más vistos.

La pelea por la audiencia seguirá siendo dura para Chef Celebrity.