Nelson Velásquez desata polémica: “Silvestre Dangond es más show que cantante”

La crítica de Velásquez estuvo relacionada con los cambios que Dangond ha incorporado a su música, entre ellos la mezcla del vallenato con otros ritmos, como el reguetón, y la modernización de los sonidos tradicionales.

El comentario del artista guajiro, reconocido por haber integrado Los Inquietos del Vallenato, se conoció durante una transmisión en vivo del streamer Westcol y rápidamente provocó reacciones entre los seguidores del género.

El cantante vallenato Nelson Velásquez generó un debate en redes sociales tras referirse a la propuesta musical de Silvestre Dangond con una frase contundente: “Silvestre Dangond es más show que cantante”.

Durante la conversación, Velásquez señaló que, desde su perspectiva, la carrera musical de Dangond tomó un rumbo diferente a partir del lanzamiento de la canción A Blanco y Negro, publicada en 2004. Según su apreciación, ese momento marcó un cambio en la propuesta vallenata del intérprete.

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Las palabras del cantante abrieron nuevamente la discusión sobre la transformación del vallenato y los límites entre conservar sus raíces y experimentar con nuevas tendencias musicales.

En redes sociales, las opiniones quedaron divididas. Algunos usuarios respaldaron la postura de Velásquez y defendieron la importancia de preservar el estilo tradicional del género. Otros, en cambio, apoyaron la propuesta de Dangond y consideraron que la incorporación de nuevos sonidos permite que el vallenato evolucione y llegue a otras audiencias.

La controversia refleja las diferencias que existen entre los seguidores del vallenato sobre el rumbo que debe tomar uno de los géneros más representativos de la música colombiana.