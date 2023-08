Murió Mark Margolis, el actor que interpretó al “Tío” Salamanca en Breaking Bad

“¡Era una criatura maravillosa! El hecho de que no tuviera palabras no fue un problema para mí (...) Estaba encantado de no tener que aprenderme ninguna línea. Quiero decir, tenía que saber lo que estaba pasando, tenía mis señales, pero el hecho de que no tenía que dominar las líneas fue genial. Tenía que volar a Nuevo México y no preocuparme por memorizar nada”, dijo Margolis a Time en 2013 sobre su papel en Breaking Bad.

Además de este papel para una serie de televisión, Margolis, quien estudió con la legendaria maestra de actuación Stella Adler en The Actors Studio en Nueva York, también tuvo una destacada carrera en el cine, participando, según CNN, en más de 70 películas a lo largo de cinco décadas. Tuvo roles en películas aclamadas como Scarface, Ace Ventura: Pet Detective y Oz. También trabajó frecuentemente con el director Darren Aronofsky, pues apareció en seis de sus películas.