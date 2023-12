El actor Andre Braugher murió el 11 de diciembre, según le informó Jennifer Allen, su publicista a la prensa estadounidense. En los últimos años, Braugher fue uno de los protagonistas de Brooklyn Nine-Nine, una serie televisiva sobre un grupo de detectives de la policía de Nueva York. En dicho proyecto audiovisual, el actor le dio vida al severo capitán Raymond Holt.

Nacido 1 de julio de 1962 en Chicago, Estados Unidos, Braugher comenzó su carrera actoral en el teatro, para luego pasar a la televisión. En la pantalla chica llamó la atención del público y de la crítica gracias a su papel en Soldados, una película de 1994. Otro título destacado en su trayectoria fue Homicide: Life on the Street, una serie por la que obtuvo un premio Emmy.

El actor obtuvo su segundo Emmy en 2006 por la miniserie de FX Thief, acumulando 11 nominaciones en toda su carrera.

Además de la televisión, Braugher tuvo papeles en las películas Glory (1989), Get on the Bus (1996), City of Angels (1998), Frequency (2000) y Poseidon (2006), entre otras.