¿Carros eléctricos son tan ecológicos como los pintan?

Un total de 923 carros eléctricos se vendieron en Colombia durante 2019 y este tipo de motorización es la de mayor crecimiento en el país, además de ser líder en Latinoamérica en la matriculación de esta alternativa de transporte. Incentivos tributarios, la eliminación de las medidas restrictivas para su movilización y el circular de una manera limpia sin producir ni arrojar gases al aire que respiramos son los principales motivos para adquirirlos. “Estaba cansada de tener pico y placa, por eso me decidí por un carro eléctrico, solo me muevo en ciudad y además me preocupa el tema de la contaminación en Medellín. Mire no más como llevamos días con las estaciones en rojo”, dice Andrea Sierra, una joven diseñadora, propietaria de uno de estos autos.

Y son una opción muy importante en este momento, pero hay que abrir el espectro y revisar otros procesos que hay que mejorar.