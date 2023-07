René Higuita desfiló en Colombiamoda: “Hay ropa para nosotros los abuelos, feítos y peludos”

Para esta leyenda del deporte nacional fue toda una experiencia y además la oportunidad de dar un mensaje: “Como para decirle a la gente que no necesariamente tiene que ser un joven de 20 años y con sus chocolatinas (risas) sino que también hay ropa para nosotros los abuelos, los feítos y los peludos (...) aquí muestran lo que es la moda, que es para niños, niñas, adultos, jóvenes, mayores, flaquitos, gorditos, etcétera”.

Al comparar los nervios previos a la pasarela con los de un partido, Higuita confesó estar muy tranquilo, “ya nosotros fuimos profesionales del fútbol, no somos profesionales de una pasarela o de este tipo de modas pero sí participamos para crear esa cultura, que la moda es para todos y que todos se sientan bien, entonces estoy más tranquilo, la gente sabe que yo no soy modelo, que no soy el más bonito ni que soy el más joven pero la gente de pronto con verlo a uno se siente contento y yo me siento feliz con ellos”.