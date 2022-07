Cuando Édgar Carrascal era estudiante de Colegiatura le tocó cerrar la pasarela Jóvenes Creadores en 2001 en Colombiamoda. “Cuando salí, salí corriendo, no me acuerdo de nada, no escuchaba nada, yo flotaba, levitaba”, recuerda.

Ahora, como egresado, radicado en España y con un nombre en la industria de la moda, primero como diseñador y luego como consultor para emprendedores, regresa feliz a ser embajador de los estudiantes de la Colegiatura que este año presentarán sus propuestas en esta pasarela con diseños, atuendos e historias de vida inspirados en la expansión de “Paz Consciente”. “Fue empezar a ilusionar a los estudiantes para que participaran y romper la barrera del miedo”.

Carrascal, después de haber pasado en dos ocasiones como estudiante por la pasarela de Colombiamoda, tiene claro que el proceso formativo incluye el autoanálisis y que los estudiantes crean permanentemente en sus potencialidades. “Yo acompaño desde la motivación y estoy comprometido con ellos, soy un embajador para ellos”, dice.

Este año en Colombiamoda serán cuatro las pasarelas universitarias (ver recuadros) y también está la del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Para Lina María Agudelo Gutiérrez, decana de la Facultad de Diseño de la Universidad de Medellín, este momento es vital para los estudiantes: “Es la plataforma de moda más grande de Latinoamérica”, dice y explica que tras la primera participación de la U. de M. el año pasado, el programa de moda sufrió un salto exponencial, “ahí vimos el primer impacto, y ya luego fue poner a los estudiantes en el mercado, a tener que defender un atuendo, a relacionarse con la gente, a ver lo exigente que es la industria, el impacto es tanto para la universidad como para egresados y estudiantes, es medirse en la vida real”.