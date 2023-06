Valeria Echeverri: la modelo de Belén San Bernardo que viajó a París

Tras esta noticia, Q’Hubo Medellín la visitó en su casa en Belén San Bernardo, a la “niña de barrio”, como le dice cariñosamente su madre.

“Yo pensaba que ser modelo era algo muy de la belleza, de los reinados y eso no me interesaba”, contó Valeria, pero medir 1,81 metros la hizo merecedora toda la vida del comentario: “Deberías ser modelo”. Solo hasta que tuvo 12 años se decidió y sus papás, con los esfuerzos de una familia de clase media, la metieron a estudiar modelaje.

“Lo empecé como pasatiempo. Yo publicaba fotos en Instagram y ahí fue cuando la que hoy es mi agencia madre, Gucaya Model Management, me contactó. Ellos me ven y me proponen algo más internacional, entonces me gustó y firmamos desde los 13 años, pero para viajar debía tener al menos 16 años; hicimos una pausa en la que me estuve preparando”, le dijo a Q’Hubo.

Todos los sábados mientras sus amigos salían ella estudiaba inglés, también ha sido muy juiciosa con el ejercicio, específicamente con pilates para cuidar sus medidas, tampoco es de gimnasios.

Ahora está aprendiendo en tercer idioma, el francés, “y cuando cumpla mis 17 podré empezar a hacer 11 de forma virtual”, dijo.

Valeria se proyecta modelando hasta los 25 años, porque tiene más sueños y también le suena ser piloto, quizá estudiar algo de finanzas también.

Valeria Echeverri se une a nombres como Nazarit Machín, Valentina Castro y Honey Hooker, jóvenes colombianas que empiezan a hacer carrera en el modelaje internacional.