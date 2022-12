El mundo de la moda siempre recordará a esa figura irreverente, innovadora y atrevida que marcó una pauta en la industria y se convirtió en referente icónico del punk en el Reino Unido: Vivienne Westwood.

La diseñadora británica falleció este jueves a los 81 años en paz rodeada de su familia en el barrio de Clapham, en el sur de Londres, según informaron sus representantes.

¿Quién era?

Transgresora, rebelde y ferviente defensora del medio ambiente, Vivienne Isabel Swire, conocida como Vivienne Westwood, fue la artífice principal de la estética punk y New Wave en su país y con frecuencia llevó al extremo provocadoras creaciones que nunca dejaron indiferente al exigente sector de la moda.

Nacida en el condado inglés de Derbyshire el 8 de abril de 1941, la modista tomó su apellido de Derek Westwood, con quien se casó en 1962 y tuvo a su hijo Ben, y a quien dejó tras conocer a Malcolm McLaren, el que fue representante del emblemático grupo de punk Sex Pistols y “un hombre cosmopolita y muy atractivo”, de cuya unión nació Joseph.

En ese momento, Westwood trabajaba en una escuela de primaria, al tiempo que fabricaba y vendía joyas en un puesto del popular mercadillo londinense de Portobello.

Con McLaren fundó en 1971 una boutique con la que el creativo tándem revolucionó la forma de vestirse, y que adoptó sugerentes y sucesivos nombres como “Let It Rock”, “Too Fast To Live”, “Too Young To Die”, hasta un enorme letrero de neón rosa renombrado como “SEX”. Ese local sirvió como primera plataforma para que Westwood comenzara a exponer sus extravagantes diseños.