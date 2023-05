Esteban Cortázar festeja en Colombia sus 20 años de carrera y presenta la colección del PSG

Del niño de ese entonces le queda la necesidad de expresarse como artista, de “llamar la atención de buena manera, para mostrar algo, de compartir mi visión y talento con la gente”; pero ahora gracias a los años, no le importa lo que la gente piense de él. “La industria de la moda es un mundo duro, te enseña mucho y yo lo aprendí a muy temprana edad . Hoy en día ya no me afecta tanto si a la gente le gusta lo que hago o no, porque sigo haciendo lo mío y tengo una comunidad que me apoya, y eso es lo que me interesa”, afirma.

La moda le sigue marcando el pulso, pero ahora la está explorando con comisiones como las que le han hecho el New York City Ballet y el Miami City Ballet, para quienes hizo vestuarios en 2021 y 2023, respectivamente. Aunque no cree en el futuro, pues para él mañana no existe, se imagina celebrar sus 40 años de carrera trabajando en cine u otras artes, quiere acercarse más a lo performático, pero lo que sí se imagina con más seguridad es seguir posicionándose como el ideal del diseñador latino y llevando la bandera de Colombia frente al mundo.

Justamente está trabajando con un producto muy colombiano, fuera de la industria de la moda, en un proyecto que lo tiene muy emocionado, pero del que todavía no puede compartir mucho. “Lo lindo de donde estoy ahora es que tengo mucha libertad y puedo escoger lo que quiero hacer; si creo en un proyecto, lo hago y no me importa lo que vayan a decir”, dice.