Donatella Versace lanzará su propia marca de moda y belleza en 2027

Donatella Versace anunció este lunes 21 de septiembre el lanzamiento de una nueva empresa enfocada en moda y belleza, con la que busca conectar con una nueva audiencia y comenzar una etapa independiente tras dejar la dirección artística de Versace.
La diseñadora italiana reveló que desarrollará el proyecto en alianza con Revolve Group, compañía con la que buscará combinar moda y cultura. El nombre de la nueva marca todavía no ha sido anunciado, pero se espera que sus primeros productos lleguen al mercado en 2027.
“Creo que la creatividad debería ser valiente, inclusiva y viva en el mundo. Siempre me he inspirado en la próxima generación, en música, cine, arte y, por supuesto, en moda”, escribió Versace en Instagram al anunciar el proyecto.