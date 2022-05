Un video muestra el proceso de unos tenis que se van desgastando a tal punto que parecen derretirse. Es la firma Balenciaga promocionando su colección de tenis París Sneakers, y aunque no lo crea están a la venta.

Hay que aclarar que los que se venden no son los “derretidos” del video, pero sí llegan al mercado unos tenis nuevos que parecen viejos: están sucios, rotos, destruidos y desgastados.

El concepto no es nuevo. Desde 2016 la firma italiana Golden Goose viene vendiendo –bastante caro– una colección de tenis envejecidos. También lo han hecho Converse, Gucci y ahora Balenciaga.

Para William Cruz Bermeo, docente de la facultad de diseño de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, hay que devolverse 50 años, exactamente a la época del punk para entender que esto no es una tendencia nueva. “En ese momento tuvo mucha fuerza la idea del Do It Yourself (Hazlo tu mismo) y de vestirse con los escombros de la sociedad industrializada”.

Una década después, el auge del rock de los 80 agarró mucho de esa moda punk para hacer también algo propio en el desgaste y no hay que olvidar la moda que viene de Japón, “ellos y su estética de lo irregular”, detalla Bermeo.