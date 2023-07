Así es Viva la vida, la nueva colección de Mercedes Campuzano

“Tiene muchos elementos de resortwear, pero también logré reinterpretar las siluetas, colores y estampados. Todo se complementa con el look y la nueva visión de la marca”.

“Sí, y no nos quisimos ceñir a uno solo. Como será una celebración de la vida, lo quisimos también interpretar a través de la naturaleza, entonces hay muchos pájaros y flores en diferentes prints ”.

¿Cuál es la historia que contará en esta pasarela?

“La de una mujer que celebra todas las emociones buenas y malas que ha sentido a lo largo de su vida, que se concentra en ese momento de celebración. Es la historia de esas mujeres latinas que pasan por un montón de cosas, sienten un montón de emociones, pero que siempre tienen una sonrisa, súper arreglada, muy femenina y con la mejor actitud”.

¿Qué tipo de modelos lucirán las prendas en la pasarela?

“Mujeres muy latinas con un look muy fresco, nada de maquillajes súper elaborados, todo será muy sencillo, muchas ondas en el pelo, crespos. Todo lo bueno de las latinas se verá en la pasarela”.

¿Qué representa para usted llegar a Colombiamoda?

“Siento mucha emoción porque la primera vez con la línea de vestuario fue en la edición digital, la segunda en el marco de la feria pero con una pasarela en otro lado. Ahora es estar allá, en la Caja de Madera, con más de 1.000 invitados, compradores. Es la contundencia de la internacionalización de la marca. Es un momento muy importante porque es proyectar más esa línea con la que queremos crecer. De aquí para atrás han sido importantes los zapatos y las carteras, de aquí para adelante es el vestuario, este es el nuevo comienzo de la marca”.

Claro, es que Mercedes pasó de vender zapatos a ofrecer una línea de ropa también, ¿en qué se inspiró para iniciar este nuevo proyecto?

“Me devolví a mi origen, recordaba un poco cuando en la universidad a la gente le encantaba mis looks, que soy costeña, que me mantenía bronceada, mi pelo sueltico, que llevaba ombliguera y pantalón de lino anchos, de chanclas. Todo esto se me juntó y dije, tengo que hacer ropa, la que yo usaba, la que tenía mi ADN. Mi proceso creativo es cero complejo, soy una mujer súper práctica, intuitiva y conectada con el consumidor. Yo leo y entiendo muy rápido lo que mi consumidor quiere, lo que va a funcionar”.

¿Cómo fue la primera colección de ropa que sacó en 2020?

“Se llamó Bloom, fue para Colombiamoda Digital. La saqué en 50 días, en ese tiempo la diseñé, la produje e hicimos una puesta en escena. La vendimos toda en una semana, fue muy exitosa. La saqué, literal, como un salvavidas porque al principio no pensé que se fuera a quedar como una línea de negocio”.

Una nueva etapa que trae también nuevos retos...

“Sí, pero fue más bien trasladar el ADN de marca a la ropa, así nació la línea de vestuario que hoy es la más importante de la empresa y que nos permite hacer esta gran pasarela en Colombiamoda. Vengo del segmento más difícil de la industria de la moda, entonces ese aprendizaje se capitalizó, lo puse en práctica”.

¿Qué le dice a la Mercedes que comenzó vendiendo chanclas en la universidad?

“Que sí se puede, que no es un camino fácil, todos los días hay retos, pero hay que soñar, trabajar muy duro, que lo va a lograr”.