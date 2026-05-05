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¿Por qué Bad Bunny se envejeció “53 años” en la Met Gala 2026? La explicación del look que nadie esperaba

Benito llegó a la alfombra con una apariencia irreconocible, aumentándose edad y usando una combinación alusiva a una exposición que es crítica con la moda. Aquí los detalles.

  • El puertorriqueño Bad Bunny estuvo irreconocible en la Met Gala 2026. Fotos: Getty Images
    El puertorriqueño Bad Bunny estuvo irreconocible en la Met Gala 2026. Fotos: Getty Images
  • Así lució Bad Bunny envejecido. Fotos: Vogue
    Así lució Bad Bunny envejecido. Fotos: Vogue
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El arte, la farándula y la moda se encontraron, como es costumbre, en la Met Gala 2026, evento que tiene lugar el primer lunes del mes de mayo de cada año. Para este ocasión la temática “La moda es arte” dejó un amplio margen a la interpretación de las celebridades que engalanaron la noche.

En medio de esa interpretación, un look que llamó la atención fue el del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, quien llegó casi irreconocible a la gala moviendo las manecillas del reloj con su apariencia.

Lea también | Met Gala 2026: protestas, boicot y críticas opacan el glamour del evento

El look que impactó en la alfombra roja

El Conejo Malo llegó al evento benéfico del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un esmoquin negro hecho a la medida en colaboración con Zara acompañado de una chaqueta negra cruzada y pantalón recto. Su vestuario iba acompañado por prótesis y maquillaje que le aumentaron algo más de 50 años su apariencia.

Así lució Bad Bunny envejecido. Fotos: Vogue
Así lució Bad Bunny envejecido. Fotos: Vogue

La razón detrás del envejecimiento de Bad Bunny en la Met Gala 2026

En medio de la alfombra, Bad Bunny aprovechó para bromear diciendo que le llevó “53 años” crear su combinación para asistir a la gala. El artista acompañó su vestuario con un cabello completamente canoso, arrugas, barba blanca y un bastón.

Justamente, antes de esa broma, Benito aprovechó para explicar por qué había elegido esa combinación. “Siempre intento hacer algo diferente. Y este día en el Met es perfecto para explorar, ser creativo y expresarse de una forma diferente”, expresó.

Esta apariencia fue en respuesta a la temática “La moda es arte” y se basó en el vestido “Bustle” de 1947 del diseñador Charles James. Este hace parte de la exposición del Costume Institute llamada “el cuerpo envejecido”.

Justamente, en dicha exposición hay una crítica a la industria de la moda y a la forma como enfrenta la vejez en su mundo. “Como reflejo de nuestro miedo a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, la industria de la moda orientada a la juventud ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido”, cita la revista Vogue como un texto de dicho catálogo.

Su transformación fue ejecutada por el maquillador Mike Marino, quien es reconocido mundialmente por ejecutar transformaciones radicales en cine y televisión, como la del Pingüino en The Batman o haber rejuvenecido y envejecido a Eddie Murphy y Arsenio Hall para la comedia El rey de Zamunda.

Siga leyendo: Los maquillajes de Nicole Kidman, Emma Chamberlain y más celebridades que marcaron la gala

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Bad Bunny se veía viejo en la Met Gala 2026?
Porque su look fue una interpretación artística del envejecimiento como crítica a la industria de la moda y su enfoque en la juventud.
¿Quién diseñó el look de Bad Bunny?
El vestuario fue una colaboración con Zara, mientras que el maquillaje fue realizado por el experto Mike Marino.
¿En qué se inspiró su transformación?
En el vestido “Bustle” de 1947 y en la exposición del Costume Institute sobre el cuerpo envejecido.

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