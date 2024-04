Miss Universo Colombia: ¿Por qué a ‘Cuca Caicedo’ le quitaron la corona después de ganarla? “Hoy ganaron, pero el daño no me lo hicieron a mí, porque después de esto me volveré a levantar como siempre y cada vez más fuerte”, escribió la modelo colombiana después de despojarla de su título de Miss Universo Pacífico.

La caleña de 34 años se convertía en una de las mujeres con más edad en ser coronada para participar en Miss Universo Colombia, pero la despojaron del título horas después por “irregularidades”. Foto: Instagram @lacucacaicedo_