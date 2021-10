¿Qué está haciendo Mike Tyson en Colombia?

Aunque a Colombia llegó desde el pasado 18 de octubre aún hoy no hay certezas sobre el motivo de la presencia en el país del excampeón del mundo de boxeo Mike Tyson.

Tras una foto que puso un usuario en Twitter (Juan José Osorio) posando con Tyson en una de las puertos de acceso al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el mismo exdeportista subió una foto en su cuenta en Instagram en la que se ven las montañas detrás, aparentemente en el Eje Cafetero.

Según algunas versiones, Tyson estaría en el país debido al rodaje de una película, aunque no se tiene confirmación total.

Otras fuentes citan que el boxeador, que tiene el récord de ser el más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados el 22 de noviembre de 1986, está de vacaciones por el país.

Si está grabando una película, no es la primera vez. Tyson, que ahora tiene 55 años, ha tenido frecuentes cameos (apariciones) en películas como Black and White (1999), Rocky VI (2006), The Hangover (2009), The Hangover Part II (2011) o Ip Man 3 (2015).

En 2014 participó en la serie de dibujos animados Mike Tyson Mysteries aportando la voz del protagonista, el cual resuelve misterios.

Su pasó por las cámaras incluye su autobiografía Undisputed Truth: My Autobiography (2013 y​ ha protagonizado numerosos documentales sobre su carrera boxística, como Fallen Champ: The Untold Story of Mike Tyson (1993)​ y Tyson (2008)​ o películas como Tyson (1995).