Aunque por estos días anda de gira por Europa, Maluma no se quiso perder este momento del que hicieron parte los jóvenes de El arte de los Sueños: ellos se encargaron de escoger los colores. Jóvenes que Maluma considera como unos “maestros para la vida” que no tienen miedo a crecer. “Cuando estoy con ellos me unto de buena energía que me motivan a seguir con mi carrera, tienen un futuro enorme, tienen disciplina y enfoque”.

Prendas llenas de muchísimo color que reflejan las habilidades artísticas: azul (canto), amarillo (percusión), magenta (baile), verde (creatividad) y naranja (composición).

“Me gustó mucho el naranja porque refleja paz, diversión y tranquilidad, algo que quería mostrar en esta colección, que hay otras opciones más allá de los problemas, en lo bonito y en la solución”.