Una dedicatoria para sus hijos: letra completa de Acróstico, la nueva canción de Shakira

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero Las cosas no son siempre como las soñamos”, dice.

Entérese: Cuesta $6.000 millones y tiene 800 metros cuadrados; así es el espectacular penthouse de Shakira en Barranquilla

La cantante había anunciado la canción el miércoles, con una imagen que ya dejaba ver la redención que mostraría hacia sus hijos, fruto de la relación de más de 10 años que sostuvo con el exdefensor central del Barcelona.

La imagen del anuncio era la ilustración dos polluelos saltando de su nido hacia un ave mayor, probablemente su madre. Atrás aparece en letras grandes la palabra Acróstico y abajo el nombre de Shakira. Como lo prometió, la publicó este jueves a las 7 de la noche (hora colombiana).