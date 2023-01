Él comenzó a darme la confianza que no tenía en este tema de actuar, ya que nunca lo había hecho, era un mundo desconocido y lejano. En toda mi carrera no había recibido una propuesta así de seria y terminé diciéndole que sí y montándome en esta aventura de la película”.

“Estaba en pleno rodaje de ‘La Voz’ y Dago García me ofreció protagonizar la película y mi reacción inicial fue ‘¿cómo se te ocurre?, obvio, no’, ante lo que Dago me propone primero leer el guion, antes de tomar una decisión. Lo hice, me pareció divertidísima la historia, le dije a Dago que me reí mucho leyéndolo y él me dijo que entonces estaba lista para hacerla.

¿Qué tan complejo fue asumir el proceso de aprenderse del guion y de actuar?

“Estuve muy bien rodeada todo el tiempo, y con la ayuda de John Alex Toro y el resto del elenco, que sí son actores profesionales, que le han dedicado su vida a esto, todo fue muy fácil.

Publicidad

Trabajé mucho la confianza y entender los ritmos del cine, que son muy distintos a todo. Fue aprender haciendo y viendo, que es mucho más emocionante y rápido.

La clave estuvo en no tratar de ser chistoso, porque cuando uno lo hace, la embarra, porque no sale natural.

Dago me dijo que yo tengo una virtud que es no tenerle miedo al público, a hacer el oso, y en eso mi querido Jota Mario Valencia tuvo mucho que ver, porque la premisa en ‘Muy Buenos días’ era no tenerle miedo al ridículo. La frase bandera del rodaje era no tenerle pena a nada”.

Publicidad

Le puede interesar: El actor paisa Juan Manuel Restrepo quiere lanzar su carrera como cantante

¿Cómo se sintió haciendo comedia?

“Bien, solo no había que tratar de ser chistosa, era apelar a la inmediatez y capacidad de improvisación, en la película potencializaron los activos que tengo en el medio, que son el desparpajo y la naturalidad”.

¿Le quedó gustando la actuación, se abre una nueva puerta profesional?

“Me quedó gustando y quiero, la verdad, explorar un poco más este mundo. El cine es mágico, tiene una mística especial a su alrededor, tiene una forma de hacerse muy diferente para contar historias. Quisiera repetir la experiencia”.

Le puede gustar: La repostera Juliana Álvarez habla de su experiencia como jurado en Bake Of Celebrity

¿La veremos este año en televisión, en los concursos de Caracol?

“Me encanta no hacer planes, porque cuando los hago casi nunca salen, me gusta disfrutar lo que llega, no quiero estar mentalmente atada a algo, prefiero disfrutar de otras cosas de la vida, creo que uno se puede cohibir mucho por estar mirando para los lados y deja de ver oportunidades, prefiero que la vida me sorprenda”.