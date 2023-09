La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel en la exitosa serie “Stranger Things,” ha confirmado que su futuro suegro, Jon Bon Jovi, no cantará en la boda de su hijo Jake, uno de sus cuatro hijos, con la estrella de la pantalla chica.

Parece que incluso las leyendas del rock necesitan un merecido descanso de vez en cuando. Según Millie Bobby Brown, la razón detrás de que el músico no cante en la boda se debe a que la actriz de “Eleven” quiere que su futuro suegro disfrute de la celebración.

“Creo que el hombre necesita un descanso, ¡no para!”, comentó la actriz. “Siempre está dando clases de tenis o de canto. Creo que necesita un descanso, ¡quizá sea un descanso de tres horas!”, señaló Brown.

“Siento que eso es como si me pidieras a mí que saliera e hiciera una obra de teatro para todo el mundo”, dijo la actriz de “Enola Holmes” en una aparición en el programa “Today with Hoda and Jenna”.