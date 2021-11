El “Red” original (2012) ha quedado para la historia como el álbum en el que Taylor Swift inició su transición hacia el pop adulto desde los sonidos del “country” más accesible que ya con sus trabajos anteriores –”Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008) y “Speak Now” (2010)– la habían convertido en una estrella de lo políticamente correcto.

En lo comercial fue un éxito, pues repitió por tercera vez consecutiva la hazaña de despachar más de un millón de copias en su primera semana en el mercado, pero, más aún, a través de canciones como “I Know You Were Trouble” dejó vislumbrar por primera vez su carácter, también su rabia e impotencia, y se revolvió contra la conformidad y el recato que se presuponen más elegantes, sobre todo en el caso de ellas, al final de las relaciones.

Desde una posición más libre y empoderada, llegó este viernes al mercado el nuevo “Red (Taylor’s Version)” (2021), que es fruto de otro de sus golpes en la mesa en defensa de sus derechos tras una maniobra comercial que tuvo al representante Scooter Braun como artífice y que la despojó de todo control sobre la primera parte de su discografía.