Lucha por oportunidades

Yennifer es la menor de tres hermanos, nació en Pereira en marzo de 1995, y su discapacidad es consecuencia de una enfermedad (rubeola) que sufrió su mamá cuando estaba embarazada.

Es estudiante de Administración ambiental en la Universidad Tecnológica de Pereira, es bailarina, modelo y representó en 2020 a Risaralda en Miss Universe Colombia, donde ocupó el segundo lugar.

“Mi vida ha estado en una constante lucha por lograr que se abran puertas en este campo, no ha sido fácil debido a mi discapacidad, pues cuando me presento para casting y se dan cuenta que soy sorda me dicen que no se puede y sacan excusas. Uno de mis grandes objetivos es demostrar que las mujeres sordas también podemos estar en todos los contextos, la discapacidad no puede ser una limitante”, escribe la joven que sueña con seguir su carrera en el modelaje.