Sin grabarse siquiera la décima película de Tarantino ya es noticia

Quentin Tarantino es uno de los nombres importantes del cine actual. Él lo sabe y por eso no pierde ocasión de hablar de su retiro. El director de Pulp Fiction quiere salir de escena en un momento alto de su carrera, no esperar al inevitable declive que le llega a los artistas y a los demás. “Planeo parar en la décima película, pero a los 75 puede que decida que tengo otra historia que hacer”, le ha dicho a la prensa. Es decir, se va pero deja la puerta abierta. De esa nueva obra se sabe el título y la probable fecha del inicio de las filmaciones: The Movie Critic y en septiembre u octubre de 2023, en su orden.

Le puede interesar: Jennifer Aniston y Adam Sandler están listos para la diversión en Misterio a la vista

La prensa especializada ha comenzado las rondas de especulaciones sobre la historia que llevará Tarantino a la gran pantalla. Se ha dicho, por ejemplo, que estará libremente inspirada en la biografía de Pauline Kael, la reseñista de cine de The New Yorker, que ejerció la crítica entre mediados de los sesenta y principios de los noventa.

Según ha publicado The Hollywood Reporter: “Los detalles del logline se guardan en una maleta, pero las fuentes describen la historia como ambientada a fines de la década de 1970 en Los Ángeles con una protagonista femenina en el centro”.