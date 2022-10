¿Cómo fueron las grabaciones en situaciones tan divertidas?

“Fue difícil porque trabajando con Chichila Navia es imposible no reírse...en las escenas había que aguantar muchas veces la carcajada, me quería reír de todo, pero la sacamos adelante”.

¿Como fue la experiencia de hacer comedia?

“Es muy difícil, y no pensé que yo tenía ese tipo de humor guardado, que pude explorar a través de esta historia. Confieso que siempre me desesperó el humor negro, pero ya hacerlo, interpretarlo, aunque no fue fácil, definitivamente lo tenía. A veces es que no quieres explorarlo, pero me gustó tener que hacerlo. Siento que todos los seres humanos llegamos a ser muy crueles, todos tenemos algo que envidiar”.