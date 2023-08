Kika Nieto fue multada por la Dian y no tiene plata para pagar: está vendiendo su apartamento La creadora de contenido digital fue multada por la entidad con una suma de 300 millones de pesos. “Yo todavía no puedo creer que esto me esté pasando”, dijo cuando le contó a sus seguidores la noticia.

Kika Nieto puso a la venta su apartamento ubicado en La Calera, Cundinamarca. FOTO: TOMADA DE INSTAGRAM @_kikanieto