Karol G, ¿la nueva integrante de la Selección Colombia? Ya hasta tiene camiseta

Y el gesto de las deportistas, entre las que se destaca Linda Caicedo , no pasó desapercibido por la Bichota, que reprodujo el video y, además, agradeció el envío del vestuario de las jugadoras. De esa forma, la antioqueña presumió de una camisa de la tricolor que sobre el número 12 tenía la inscripción Karol G.

En menos de tres horas la publicación recibió poco menos de tres mil “me gusta”. Y la mayoría de los comentarios de los internautas fue un refuerzo motivacional para las deportistas.

Sin embargo, algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para hablar del algunos de los temas espinosos que están relacionados con el equipo de fútbol. “Será que @karolg sabe del veto por no hacer lo que les dicen los señores de @fcfseleccioncol en cabeza de #RamonJesurum”, comentó un internauta. Otro, por su parte, señaló que la paisa no compartió el video en su cuenta oficial.

En todo caso, la participación de la selección femenina despierta el entusiasmo de los colombianos, en especial después de los buenos resultados de las jugadoras y de las buenas actuaciones que muchas de ellas han tenido en equipos nacionales y extranjeros. Entre ellas destacan los nombres de Linda Caicedo (Real Madrid), Leicy Santos (Atlético de Madrid) y Catalina Usme (América de Cali).