La historia de Joseph con la salsa se remonta a las portadas de los discos de Willie Colón y de Héctor Lavoe, en las que aparecen en las poses desafiantes de los pillos de Nueva York. Los tíos fueron los que llevaron esa música a la casa de la madre de Joseph. Y, desde entonces, de una manera o de otra, su destino ha estado ligado con los sonidos afroantillanos de la salsa brava. Claro, no siempre frente al micrófono. A veces le correspondió el papel del presentador de eventos.

Así, en ese rol, lo conoció Andy Montañez. O, mejor, lo escuchó. La historia es simple y todavía le pone la piel de gallina al cantante venezolano. En una ocasión en la que Montañez se presentó en Caracas, Joseph debió de presentar el evento y, además, le correspondió cantar al final de la velada para mantener prendida la llama de la rumba que Andy encendió en su presentación. Esa noche cantó allí algunos temas de Héctor que Andy, entre el público, escuchó. Al otro día pidió conocer al muchacho que había cantado al final de su concierto. Al tenerlo al frente, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. Luego soltó una frase que ha sido una brújula en el camino de Joseph: “Cantas como Héctor cuando tenía 22 años”. Así comenzó todo. Y ese todo incluye conciertos en Medellín, Cali, Caracas y otras ciudades salseras.

En este punto de la entrevista Amado toma aire para hacer una aclaración. “Ustedes en Colombia tiene el programa Yo me llamo. Allá van imitadores de los artistas. Lo mío va por otro lado, por el lado del homenaje. Además, al público salsero no le gustan los imitadores. En este show soy yo el que canto las canciones de Héctor, no un doble de él”, dice.

También afirma que de ser él un imitador los músicos amigos de Héctor no lo habrían llamado para cantar en estos homenajes. Además, el repertorio de Héctor es una sombra protectora y no una cadena. En los próximos meses Joseph lanzará canciones suyas, temas que el público examinará lejos de la figura del Lavoe.