Denuncian que falsos policías están deteniendo a adolescentes afuera de centros comerciales y unidades deportivas de Medellín

Padres de familia de Medellín y el Valle de Aburrá se encuentran consternados por lo que le ha tocado vivir a sus hijos adolescentes, quienes en la calle han sido retenidos por hombres que les muestra armas de fuego y dicen ser “policías infiltrados”.

Siendo las afueras de centros comerciales y los alrededores de unidades deportivas como los puntos preferidos por estos sujetos, los jóvenes son abordados por hombres vestidos de civil y armados.

Lea también: Al menos 400 niños no están yendo a clases en Ituango por amenazas de grupos armados; Gobernación dice que tiene clases virtuales

Así lo contó a este medio un ciudadano, quien indicó que a su hijo de 16 años, mientras se bajaba de la estación del Metro y caminaba en cerca al centro comercial Mayorca, un hombre lo contactó por la espalda y le dijo que era un agente de la Policía.

“Entonces le dijo no se asuste, que simplemente lo que yo quiero es estar seguro de que usted no se robó, porque me acaban de informar que usted se robó tres celulares de tres personas, yo quiero estar seguro, entonces por favor acompáñeme”, fue lo que le habría dicho este sujeto armado al adolescente.

El joven afortunadamente le pidió identificación a este sujeto, a lo que este respondía de forma negativa indicando que no podría acceder a mostrarle una identidad. El falso policía insistía en que debía tomarle una fotografía y una muestra biométrica.

En medio del forcejeo, el menor de edad logró entrar al centro comercial Mayorca, donde acudió a uno de los vigilantes, quienes protegieron al joven y esperaron a que llegara su padre.