Buenas noticias: doña Alicia y 60 vecinos no tendrán que irse de El Chispero por obra en la 34

Desde la fría definición del urbanismo, un “barrio isla” es aquel que parece quedar aislado dentro del tejido urbano. Muchos aplican ese rótulo a El Chispero, en El Poblado, pero nada más equivocados no podrían estar: El Chispero no es una isla, es un oasis. Uno que recuerda todo lo que los barrios de Medellín han ido dejando atrás en su frenético tránsito hacia la tal modernidad.



La vida en El Chispero —más cercana a la calma de un pueblo que al vértigo de una gran ciudad— es un privilegio que por generaciones han disfrutado los descendientes del apellido González. Y que, pese al acecho de la presión inmobiliaria, todavía resiste. La comunidad lo dice sin rodeos: hay constructores que no ven la hora de desplazar a las familias para levantar más torres de estética sosa y apariencia aburrida que pululan por allí.

Por fortuna, con un anuncio reciente de la Alcaldía, en El Chispero respiran un poco más tranquilos sabiendo que pese a las ansias de los extraños, su pequeña comunidad podría salvarse del desarraigo así sea por unos años más.