“Estaré a su lado, guste o no”: Joana Sanz, esposa de Dani Alves, acusado de abuso sexual

“La ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio”, concluyó.

Después de conocer las declaraciones del jugador, la modelo española Joana Sanz volvió a aparecer en el foco de la polémica y decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales para “dar fin con los rumores y mentiras”.

Por medio de las historias de su cuenta de Instagram, la modelo española afirmó que está cansada de los medios de comunicación. “Quiero hablar una cosa, estoy muy cansada. Yo no he dicho que no me importe más Daniel. No he dicho que quiera alejarme de él. Nada más he dicho que no me importa lo que digan los medios de comunicación”.

En otra de las historias, Sanz confirmó que aún apoya a Dani Alves y que se quiere alejar de la exposición mediática y no de él. “Quiero alejarme de esto, no de él. Estaré a su lado. Una relación es una cosa, pero él es mi familia. Son ocho años juntos, por lo tanto, estaré a su lado. Guste o no guste. Dejen de hablar de la vida de los demás”, explicó la modelo española.