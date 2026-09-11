Jennifer Lawrence, protagonista de ‘Los juegos del hambre’, abrió Instagram, pero puso una condición; ¿cuál es?

Jennifer Lawrence finalmente decidió entrar a Instagram, pero lo hizo con una regla: si encuentra comentarios negativos, podría irse de inmediato. La actriz estadounidense activó su cuenta el miércoles y un día después publicó un video en el que, con gesto serio y mirando a la cámara, explicó su particular condición. “Así que sí, voy a intentarlo. Y si alguien dice algo negativo, renunciaré de inmediato. Sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré. Y renunciaré”, dijo Lawrence. Entérese: Anne Hathaway hizo todo por convencer a Julie Andrews de estar en ‘El diario de la princesa 3’: ¿regresará la reina Clarisse?

El mensaje, sin embargo, no parece ser una advertencia literal. La actriz lo dijo en su habitual tono sarcástico para hablar de su debut en la plataforma que durante años había evitado utilizar públicamente.

En otra de sus historias de Instagram, Lawrence escribió que “cualquier comentario hiriente o agresivo” podría afectar negativamente a “el bebé”. Después aclaró el chiste: “Soy yo. Yo soy el bebé”.

¿Por qué Jennifer Lawrence usa @jlaw en Instagram?

La llegada de Lawrence a Instagram tuvo un pequeño inconveniente. La actriz contó en su biografía que el nombre de usuario @jenniferlawrence ya estaba ocupado, por lo que tuvo que optar por @jlaw. En 2018, durante una entrevista con InStyle, Lawrence contó que sí tenía presencia en redes sociales, aunque prefería mantenerla en privado: “Estoy ahí, pero soy una ‘voyeur’. Observo, no hablo”, dijo entonces. Le puede interesar: Murió a los 33 años Carla Jeffery, actriz estadounidense que participó en ‘Zombies’ de Disney e ‘iCarly’ Por eso, también había advertido a sus seguidores sobre las cuentas falsas que utilizaban su nombre: “Si alguna vez ven una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter que dice ser mía, casi con toda seguridad no lo es”, afirmó en la misma entrevista.

¿A quién sigue Jennifer Lawrence en Instagram?

Varios años después de esas declaraciones, Lawrence abrió finalmente un perfil oficial público. A la hora de redacción de esta noticia, el perfil registraba 4,9 millones de seguidores, con una sola publicación (el video de advertencia) y 47 cuentas seguidas, entre esos Leonardo DiCaprio, con quien compartió pantalla en ‘No miren arriba’; las hermanas Kendall Jenner, Kylie Jenner y Kim Kardashian, la actriz Dakota Johnson, protagonista de ‘Cincuenta sombras de Grey’ y Josh Hutcherson, su recordado compañero de reparto en ‘Los juegos del hambre’ .

¿Quién es Jennifer Lawrence?

Lawrence alcanzó fama mundial con ‘Los juegos del hambre’, donde interpretó a Katniss Everdeen, protagonista de la saga cinematográfica basada en las novelas de Suzanne Collins. Volvió a encarnar al personaje en ‘Los juegos del hambre: En llamas’, ‘Sinsajo Parte 1’ y ‘Sinsajo Parte 2’. Su carrera también incluye su participación como Mística en las películas de ‘X-Men’, además de títulos como ‘El lado bueno de las cosas’, producción por la que ganó el Óscar a mejor actriz; ‘La gran estafa americana’, ‘Joy: El nombre del éxito’, ‘¡Madre!’, ‘Pasajeros’, ‘No miren arriba’, ‘Causa justa’ y ‘Hazme el favor’. Siga leyendo: Desgarradora despedida del cantante colombiano Dekko por la muerte de su hijo recién nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

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