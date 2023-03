Iván Montoya, el colombiano que ha retratado a Gwen Stefani, Shawn Mendes, Marilyn Manson y otras celebridades

“Me gustan mucho las fotografías que le hice a Marilyn Manson. Conocer a un personaje que tiene tantos mitos detrás él. Sentía miedo de entrar y encontrármelo, pero realmente cuando lo conocí me di cuenta de que era un hombre gracioso y conversador. Luego, cuando se montó en el escenario se transformó en otro: tenía ropa apretada, estaba completamente maquillado e incitaba a las personas a que se golpearan. Lo mágico de este trabajo es que puedo conocer a las personas detrás del escenario, cuando no son sus personajes”.

“Desde hace tiempo estaba buscando la residencia permanente canadiense y cuando estaba en mi mejor momento siendo fotógrafo de actores de la televisión colombiana me salió la oportunidad de irme. Quedé en el dilema de si me quedaba o me iba y decidí arriesgarme. Cambié mi cámara por una escoba, porque allá trabajé en panaderías, haciendo aseo, lo que se les ocurra. Me puse a estudiar inglés y fotografía y eso me abrió muchas puertas. Comencé a trabajar con revistas como Latinos Magazine, una revista latina en Canadá y comencé a trabajar con Live Nation, la productora de eventos en vivo que me permitió conocer a tantos famosos”.

¿Por qué les entrega la bandera de Colombia a los famosos que retrata?

“Es un trofeo para mí y para ellos. Estudiar en Canadá no fue fácil, fui el único estudiante latino y había mucha competencia por quién hacía el trabajo mejor. Tenía compañeros con una trayectoria más internacional y yo tenía la mía en Colombia, retratando personajes de la televisión colombiana. Ellos no los conocían y no creían en mi talento y potencial. Me sentía opacado, quería mejorar mi portafolio pero me negaron muchas veces la entrada a los conciertos. Luego entré a Live Nation y fue un orgullo para mí. Les doy la bandera porque así les digo a todos que hasta aquí llegó un colombiano y ellos se emocionan, se alegran por uno”.

Ahora estás estudiando la Maestría en Creación Audiovisual en Bogotá y decidiste iniciar tu trabajo como director de cine, ¿por qué ese cambio?

“Amo ser fotógrafo y lo seguiré siendo. Ha sido difícil ser fotógrafo independiente pero lo he hecho por más de 15 años. Es un trabajo que seguiré cultivando. Pero con la llegada de la pandemia comencé a estudiar esto que también me apasiona. Mis profesores Pilar Fernández, productora de Betty la Fea y, Óscar Guarín, también productor de series como Narcos; me están ayudando con la película. Será sobre un paseo millonario, de esos tan frecuentes en Colombia”.

¿Qué se necesita para ser fotógrafo de los famosos?

“Este trabajo es de persistir, insistir y no desistir. Es de trabajar todos los días. También está la importancia de relaciones públicas, el dar a conocer el trabajo y también esperar y tener paciencia, no desesperarse. Cuando fui a Canadá tenía miedo pero trabajé en mi portafolio y se me abrieron puertas que no pensé. Espero seguir disparando con mi cámara. Estoy agradecido porque vivo del arte y espero que muchas más personas puedan hacerlo también”.