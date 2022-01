Especial de reencuentro de Harry Potter rompe récords en HBO

En el top 10, de acuerdo al portal flixpatrol.com, de los programas más vistos de HBO en todo el mundo, además del especial de Harry Potter aparecen cuatro de las cintas de la saga. También figuran en el ranking las cintas Los Croods, Space Jam, Matrix (1999) y New Year’s Eve.

Los más vistos

Estas son las series más vistas en Netflix, en todo el mundo, en la primera semana de enero, informó fixpatrol.com: Cobra Kai, Emily en París, The Witcher, Stay Close y Manifiestos. Dos colombianas aparecen entre los primeros 10 lugares: Café con aroma de mujer (7) y La Reina del flow (8).

En cuanto a películas las más vistas son No mires arriba, The Lost Daughter, Lo imperdonable, Spiderman, regreso a casa y Back to Outback .

Publicidad

En Disney + las series más vistas son Hawkeye, El libro de Boba Fett, Los Simpsons, Mandalorian y Grey’s Anatomy,

En el top de películas figuran Encanto, Avengers: Endgame, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Avengers: Infinity War y Moana.